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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 26.09.2020
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.


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