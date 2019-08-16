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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Orhan Onur Gemici   | 16.08.2019
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Merkez ilçesi, Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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