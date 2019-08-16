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Kırşehir'de 'maganda kurşunu' isabet eden genç öldü

Kırşehir'de bir düğünde maganda kurşununun isabet ettiği genç yaşamını yitirdi.

Serkan Güner   | 16.08.2019
Kırşehir'de 'maganda kurşunu' isabet eden genç öldü

Kırşehir

Kırşehir'de bir düğünde maganda kurşununun isabet ettiği genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde muhtar Bayram Zengin'in oğlu için sünnet düğünü düzenlendi.

Bazı katılımcıların havaya ateş açtığı düğünde, maganda kurşununun isabet ettiği muhtarın yeğeni Gamze Boynuince (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

Boynuince'nin cesedi otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy muhtarı ile bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

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