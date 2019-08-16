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ABD askeri heyetinden Genelkurmay Başkanlığına ziyaret

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki heyet, Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Genelkurmay Başkanlığını ziyaret etti.

Barış Gündoğan   | 16.08.2019
ABD askeri heyetinden Genelkurmay Başkanlığına ziyaret

Ankara

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askeri heyet, Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Genelkurmay Başkanlığına ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile koordineli şekilde Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Dün Şanlıurfa'da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyetinin, bugün de temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

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