Hakkari, Van ve Iğdır sınır hattında arama tarama faaliyetleri
MSB, Hakkari, Van ve Iğdır sınır hattında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, piyasa değeri 534 bin 240 lira olan ilaç, 7 bin 131 paket sigara, 200 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 100 adet kurusıkı tabanca fişeğinin ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hudut Kartalları"nın kaçakçılara geçit vermediği belirtildi.
Hudut Kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok. Hakkâri, Van ve Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, piyasa değeri 534.240 TL olan ilaç, 200 adet av tüfeği ve 7.131 paket sigara ele geçirildi.https://t.co/qHELt6dybx pic.twitter.com/2bVKYXiuQa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2020
Açıklamada, Hakkari, Van ve Iğdır sınır hattında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, piyasa değeri 534 bin 240 lira olan ilaç, 7 bin 131 paket sigara, 200 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 100 adet kurusıkı tabanca fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.