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Hakkari, Van ve Iğdır sınır hattında arama tarama faaliyetleri

MSB, Hakkari, Van ve Iğdır sınır hattında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, piyasa değeri 534 bin 240 lira olan ilaç, 7 bin 131 paket sigara, 200 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 100 adet kurusıkı tabanca fişeğinin ele geçirildiğini bildirdi.

Duygu Yener   | 22.06.2020
Hakkari, Van ve Iğdır sınır hattında arama tarama faaliyetleri

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hudut Kartalları"nın kaçakçılara geçit vermediği belirtildi.

Açıklamada, Hakkari, Van ve Iğdır sınır hattında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, piyasa değeri 534 bin 240 lira olan ilaç, 7 bin 131 paket sigara, 200 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 100 adet kurusıkı tabanca fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.

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