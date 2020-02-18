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Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Hakkari-Şırnak kara yolu, Çığlı köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu kapandı.

Sayim Harmancı,Hikmet Temeş,Sıraç Karadeniz   | 18.02.2020
Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı Fotoğraf: Hikmet Temeş/AA

Hakkari

Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Hakkari-Şırnak kara yolu, Çığlı köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu kapandı. Kentte son günlerde etkili olan kar nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolundaki Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü yakınında çığ düştü. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kapanan yolun ulaşıma açılması için kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı. ( Hikmet Temeş - Anadolu Ajansı )

Hakkari'de son günlerde etkili olan kar nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolundaki Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü yakınında çığ düştü.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kapanan yolun ulaşıma açılması için kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.

Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi bölgesinde de çığ meydana geldi. Karayolları ekipleri, zorlu çalışma sonucu yolu açtı.

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