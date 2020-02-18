Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı
Hakkari-Şırnak kara yolu, Çığlı köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu kapandı.
Hakkari
Hakkari'de son günlerde etkili olan kar nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolundaki Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü yakınında çığ düştü.
Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kapanan yolun ulaşıma açılması için kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.
Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi bölgesinde de çığ meydana geldi. Karayolları ekipleri, zorlu çalışma sonucu yolu açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.