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Yüksekova'da ekipler metrelerce kar altındaki yollarda çalışma yürütüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda çalışma yürütüyor.

Ulaş Güven  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Yüksekova'da ekipler metrelerce kar altındaki yollarda çalışma yürütüyor

Hakkari

Karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı Onbaşılar köyünün Yediveren ve Pagenk mezralarının yolunu açmak için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu mezraların yolunu 8 günde açmayı başaran ekipler, genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Esendere beldesindeki Tuğtepe Üs Bölgesi'nin yolunda da çalışma yürüten ekipler, söz konusu yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.



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