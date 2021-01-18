Euro
9.05
Dolar
7.49
BIST 100
1,534.35
Altın
1,834.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Türkiye

İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda tüm pistlerin açık olduğu, uçuş operasyonlarının aksamaması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 18.01.2021
İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor

İstanbul

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş'den yapılan açıklamada, havacılığın en önemli kuralının uçuş, can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğu bilinciyle operasyonlarına yön veren İstanbul Havalimanı'nda kötü hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İstanbul’da hafta sonundan itibaren etkisini artıran, tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkileyen hava şartları nedeni ile an itibarıyla pistlerin açık olduğu İstanbul Havalimanı’nda, yoğun kar temizleme çalışmalarının devam ettiği, operasyonların kesintisiz sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı’nda, 300 kişiden oluşan kar mücadele ekibinin toplam 130 araç ve ekipmanla dün geceden bu yana yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Azerbaycan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
Kovid-19'u yenen hemşire Torun: Beni en çok endişelendiren FMF hastası küçük oğlumun pozitif olma ihtimaliydi
'2-3 haftada ancak kendimi toparlayabildim'
Kovid-19'la mücadelede 'üretim üssü'nün kahramanları: Meslek lisesi öğretmenleri

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor

İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor

Muş'ta "kar kaplanları" yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor

Doğu Anadolu'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul Havalimanı 'Dünyanın en iyi havalimanları' anketine aday gösterildi

İstanbul Havalimanı 'Dünyanın en iyi havalimanları' anketine aday gösterildi
İstanbul Havalimanı'nda midesinde yurda uyuşturucu madde sokmaya çalışan kişi yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda midesinde yurda uyuşturucu madde sokmaya çalışan kişi yakalandı
Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Türk işçilerin cenazeleri yurda getirildi

Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Türk işçilerin cenazeleri yurda getirildi