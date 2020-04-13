Hakim ve savcı adayları uzaktan eğitime başladı
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, 240 hakim ve savcı adayının uzaktan eğitimine başlandı.
Ankara
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Türkiye Adalet Akademisi, 240 hakim ve savcı adayının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimine ilişkin uygulamayı başlattı.
Eğitimlerine 12 Mart'ta ara verilen hakim ve savcı adayları için Uzaktan Eğitim Merkezi kuran Türkiye Adalet Akademisi, stüdyolarda çekilen dersleri oluşturulan sistem üzerinden adaylara ulaştırıyor.
Hakim adayları 4, savcı adayları ise 3 sanal sınıfta eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimlere katılan 240 hakim ve savcı adayı ders günleri ile saatlere ilişkin cep telefonlarına gönderilen mesajlarla bilgilendiriliyor.
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlerin teknolojik imkanlar kullanılarak devam ettirildiğini belirtti.
"Güven veren adalet için etkin eğitim hedefi" doğrultusunda oluşturulan uzaktan eğitim sisteminin yargıya katkı sağlayacağını vurgulayan Özdemir, "Uygulama sorunsuz şekilde başladı. Tüm hakim ve savcı adaylarımızla uzaktan eğitim platformumuz üzerinden buluştuk. Sanal sınıflarda dersler işleniyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.