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Adalet Bakanı Gül: Hakim ve savcı adaylarımız için dijital eğitim süreci başladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim ve savcı adayları için dijital eğitim sürecinin başladığını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 09.04.2020
Adalet Bakanı Gül: Hakim ve savcı adaylarımız için dijital eğitim süreci başladı

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  Türkiye Adalet Akademisince, koronavirüs tedbirleri kapsamında hakim ve savcı adaylarına yönelik uzaktan eğitimle ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

"Eğitim engel tanımaz" denilerek tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Gül, "Hakim ve savcı adaylarımız için dijital eğitim süreci başladı. Evde kal, eğitime inan, öğrenmekten vazgeçme." ifadelerini kullandı.

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