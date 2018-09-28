DİYARBAKIR

Bölgede kırsaldaki teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının operasyonları güvenlik korucularının da desteğiyle sürüyor.

Güvenlik güçleri, son dönemde kullanımını yoğunlaştırdığı havadan gözetleme, keşif ve hedefi vurma imkanlarını artıran insansız hava araçlarıyla (İHA) teröristlere adeta nefes aldırmıyor.

Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt'te 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda, 7'si İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde yer alan 227 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Kaymakamın Safitürk'ün şehit edildiği saldırının faili

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristler arasında Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk ve AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda hain saldırının faili, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategorideki sözde Amed eyalet sorumlusu Murat Üçer, "yeşil" kategorideki "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik, "gri" listedeki sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu "Aram Civan" kod isimli Osman Gülen ile aynı kategorideki PKK'nın sözde bölge sorumlusu Ahmet Dorak ve "yeșil" kategorideki PKK'nın sözde "Orta saha maliye sorumlusu "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel de bulunuyor.

Şırnak'ta da örgütün sözde Kelmehmetler cephesi birim sorumlusu "Mehmet Goyi" kod adlı Kadri Bayram, Bakanlık listesinde "turuncu" kategoride bulunan "Serkeft Şiyar" kod adlı Vehbi Taş ile sözde "Botan saha sorumlusu" "Brüsk Cizre" kod adlı Yusuf Sungur, "Kato bölge sorumlusu" "Roni" kod adlı Gazi Bahadır etkisiz hale getirildi. Örgütün Faraşin bölge sorumlusu İran uyruklu terörist ise yaralı ele geçirildi.

Siirt'te ise Aranan Teröristler Listesi'nin "gri" kategorisindeki "Deştova sorumlusu" "Kendal" kod adlı Adnan Çelik etkisiz hale getirildi, kırmızı bültenle aranan "Malik" kod adlı Osman Özonal yakalandı.

Şehidin kanı yerde kalmadı

Bingöl'ün Adaklı ilçe kırsalında 15 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 8 Eylül 2017'de Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök'ün şehit edilmesi ve bir askerin yaralanması olayının faili sözde "Çavreş gücü" sorumlusu "Yona Dersim" kod adlı Erol Ulucan olduğu tespit edildi.

Çareyi teslim olmakta buldular

Katılımın azalması ve üst üste verilen çok sayıda kayıp örgütte paniğe neden oluyor.

Şırnak başta olmak üzere bölgede yaklaşık 250 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'da teslim olan teröristlerden birinin, 10 Ekim 2016'da AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in yaşamını yitirdiği saldırıyı gerçekleştiren PKK'lılar arasında yer aldığı belirlendi.

Bunun yanı sıra hava ve karadan yoğun şekilde yürütülen operasyonlar neticesinde dağdan kaçarak şehir merkezlerine gelen teröristler de polisin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Dağlar karış karış taranıyor

Dağlarda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bu sayede ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan teröristlerin kış üslenmesine de izin vermedi. Anlık operasyonlarla teröristlere hem eleman hem de ciddi lojistik kayıplar yaşattı.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri didik didik arayan Mehmetçik, teröristlerce kullanıldığını tespit ettiği sığınak, barınak ve depoları kullanılmaz hale getirdi.

Sınırdan giriş yaparken yakalandılar

Mardin'de Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri arasındaki sınırda düzenlenen operasyonda 2'si kadın 3 PKK'lı terörist yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken yakalandı. Teröristlerin bomba eğitimi aldığı ve şehir merkezlerinde saldırı hazırlığında oldukları öğrenildi.

Siyasilere saldırı için gelmişti

Batman'a üst düzey idarecilere yönelik eylem yapmak amacıyla yurt dışından kaçak yolla giriş yapan "Rojhat" kod adlı Sait İlmin Kozluk ilçesi kırsalında yakalandı. Tutuklanan teröristin, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'a yakın olduğu belirlendi.

Yaylalara huzur geldi

Terörden arındırılan bölgede teröristlerin kış üslenmesini engellemek amacıyla güvenlik güçleri zor hava ve arazi şartlarında faaliyetlerini sürdürdü. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzura kavuşan yaylalar, özgürce hayvanlarını otlatmak isteyen besicileri ağırlamaya başladı.

Mehmetçik, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 740 rakımlı Faraşin Yaylası'nda da adeta kuş uçurtmadı.

Herekol Dağı'nda tespit edilen 81 sığınak ve mağarada çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı düzenekleri, yaklaşık 40 ton yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

16 ton esrara el konuldu

Güvenlik güçleri teröristlerin hem sığınma ve barınma alanlarını tahrip etti hem de narkoterör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına büyük darbe vurdu.

Uyuşturucunun özellikle Hani-Lice-Kulp-Hazro-Kocaköy kırsalındaki ekim ve depolama alanları tespit edildi. Aynı zamanda bölge genelinde uyuşturucu sevk edilen güzergahlarda önlemler yoğunlaştırılarak operasyonlar düzenlendi.

Diyarbakır başta olmak üzere bölge genelindeki çalışmalarda 16 ton esrar, 76 kilogram eroin ve 1 milyon 388 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Herekol'da petrol araması başlatıldı

Terörle mücadelede büyük başarılar elde eden güvenlik güçleri, Siirt'in Pervari ilçesi sınırlarında yer alan ve bir zamanlar PKK'nın, yasa dışı inşa edilen binalarda sözde mahkemeler kurarak vatandaşları sorgulayıp cezalandırdığı Herekol Dağı eteklerindeki 2047 rakımlı Cemikari Yaylası bölgesini teröristlerden arındırdı.

Bu operasyonun ardından güvenlik güçlerinin de desteğiyle bölgeye makinelerini taşıyan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) söz konusu bölgede petrol aramaya başladı.

