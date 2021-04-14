Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile ABD'li mevkidaşı Milley görüştü
Ankara
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark MILLEY ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/shiu7hUbXt— TSK (@TSKGnkur) April 14, 2021
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.