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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile ABD'li mevkidaşı Milley görüştü

Ferdi Türkten   | 14.04.2021
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile ABD'li mevkidaşı Milley görüştü

Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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