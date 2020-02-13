Genelkurmay Başkanı Güler ve Rus mevkidaşı Gerasimov İdlib'i görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov ile telefonda görüştü.
Ankara
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Güler-Gerasimov görüşmesinde, İdlib ve güncel konuların ele alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.