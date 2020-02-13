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Genelkurmay Başkanı Güler ve Rus mevkidaşı Gerasimov İdlib'i görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov ile telefonda görüştü.

Muhammed Boztepe   | 13.02.2020
Genelkurmay Başkanı Güler ve Rus mevkidaşı Gerasimov İdlib'i görüştü

Ankara

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Güler-Gerasimov görüşmesinde, İdlib ve güncel konuların ele alındığı belirtildi.

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Genelkurmay Başkanı Güler ve Rus mevkidaşı Gerasimov İdlib'i görüştü