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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Veliyev'i kabul etti

Zafer Fatih Beyaz   | 14.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Veliyev'i kabul etti Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de hazır bulundu.

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