Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Veliyev'i kabul etti
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.