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Yalova'daki zimmet soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit G. tutuklandı.

Sıtkı Yıldız   | 13.02.2020
Yalova'daki zimmet soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı H.G. Erhan Erdoğan/AA

Yalova

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. 

Gözaltında bulunan 3 şüpheliden, Belediye Başkan Yardımcısı Halit G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Halit G'nin sekreteri ve şoförünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu sırada kayıplara karışan Reşat E, Denizli'de gözaltına alınarak Yalova'ya getirilmiş, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve çalışanlardan S.Ö. ile müteahhit Bekir B. de yakalanmıştı. Bu kişilerden Reşat E, Şenay Reyhan K. ve Bekir B. tutuklanmış, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Halit G. ile sekreteri ve şoförü de gözaltına alınmıştı.

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