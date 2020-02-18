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Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Sarp Özer   | 18.02.2020
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


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