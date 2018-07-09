FETÖ'nün 'NKÜ sorumlusu'nun bağlantıları iddianamede

FETÖ/PDY'nin NKÜ sorumlusu olduğu iddia edilen Mustafa K. hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın 204 FETÖ şüphelisi ile görüştüğü, bunlardan 62'sinin ByLock kullanıcısı olduğu bilgisine yer verildi.

TEKİRDAĞ- ÖMER URAL

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) sorumlusu olduğu öne sürülen Mustafa K. hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın 204 FETÖ şüphelisi ile görüştüğü, bunlardan 62'sinin ByLock kullanıcısı olduğu bilgisine yer verildi.

Meslekten ihraç edilen eski profesör Mustafa K. hakkında Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından hazırlanan 58 sayfalık iddianame, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Mustafa K'nin "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Örgütün mali kaynakları ve mahrem yapılanmasının ayrıntılarının anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

Sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kaydının bulunduğu ve bunun delillerinin de sabit olduğunun anlatıldığı iddianamede, örgütün üniversite içerisindeki yapılanmasının da açığa çıkarıldığı vurgulandı.

İddianamede, sanığın yeğeni B.Ö'nün İstanbul Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünde okuduğu ve sanığın yönlendirmesi üzerine örgütle irtibatlı yurt ve evlerde kaldığı belirtildi.

İddianamede, "akademisyen abisi" olduğu tespit edilen M.M.K'nin ByLock yazışmalarının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verildi:

"Akil abimiz Mustafa K. beyin yeğeni, ablasının kızı İstanbul'da hemşirelik ikinci sınıf öğrencisi. İlk sene Şişli'de TUSKON binası yanındaki bayan yurdunda kalıyormuş. İkinci sene bizim evlerimize çıkmış. Evde arkadaşları ile tartıştıktan sonra arkadaşları evden ayrılmışlar. Öğrencinin durumunu abimiz mümkünse öğrencinin ablasından veya sorumlu kişiden dinlemek istiyor."

İddianamede, bu ByLock yazışması üzerine Mustafa K. üzerindeki şüphenin arttığı ve bunun üzerine yeğeni B.Ö'nün ifadesine başvurulduğunun altı çizildi.

B.Ö'nün ifadelerinin yer aldığı bölümde ise şunlar kaydedildi:

"Anılan içeriklerle bahsi geçen B.Ö. ifadesinde, dayısı Mustafa K'nin FETÖ ile iltisaklı olduğunu, bu iltisaktan dolayı kendisini FETÖ ile bağlantılı ev ve yurda yerleştirdiğini ancak kendisinin buralarda kalmadığını beyan ettiği görülmüştür. Bu ifade karşısında ByLock yazışmalarının gerçeği yansıttığı anlaşılmıştır. Yukarıda ByLock yazışmaları uyarınca FETÖ yapılanması içerisinde akil abiler konumu olduğu, şüphelinin de bu konum içerisinde akil abilerden biri olduğu anlaşılmıştır."

Öte yandan iddianamede, sanığın diğer FETÖ şüphelileri ile irtibatına ilişkin de usulüne uygun bir biçimde HTS kayıtlarının incelendiği belirtildi. HTS kayıtlarına ilişkin iddianamede şu bilgilere yer verildi:

"Şüphelinin, 204 FETÖ şüphelisi ile görüşmüş olduğu, bunlardan 62'sinin ByLock kullanıcısı olduğu, darbe teşebbüsünün gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 günü internet üzerinden tespit edilemeyen çok fazla ve uzun görüşme yaptığı görülmüştür. Bu suretle şüphelinin olağanın çok üzerinde bir sayı ve farklı meslek gruplarındaki FETÖ irtibatlı kişilerle görüşmesinin olması karşısında, şüphelinin FETÖ ile olan organik bağının ortaya çıktığı kabul edilmiştir."