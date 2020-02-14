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Türkiye

FETÖ'den gözaltına alınan 32 jandarma itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheli, itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlatmaları üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmet Karakaş,Serdar Açıl   | 14.02.2020
FETÖ'den gözaltına alınan 32 jandarma itirafçı oldu

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 1 teğmen ile 53 astsubay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden 32'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Örgütle bağlantısı olan askerlerin isimlerini verdikleri ve "mahrem imamları" da teşhis ettikleri öğrenilen 32 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen diğer şüphelilerden 12'sinin tutuklanmasına, 10'u hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

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