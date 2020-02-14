Iğdır'da sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı
Iğdır'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünü öven kişilere yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 12 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.