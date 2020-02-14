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Türkiye

Iğdır'da sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı

Iğdır'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Yıldız   | 14.02.2020
Iğdır'da sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı

Iğdır

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünü öven kişilere yönelik çalışma yaptı. 

Bu kapsamda, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 12 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.

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