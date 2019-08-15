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Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da ayin yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da Meryem Ana anısına düzenlenen ayini yönetti.

Burak Akay   | 15.08.2019
Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da ayin yönetti

Çanakkale

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana anısına düzenlenen ayini yönetti.

Patriğin doğum yeri olan Zeytinli köyündeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde yönettiği ayine, bazı ülkelerden çok sayıda despot (Ortodoks Rumların din başkanları) ve papaz ile adada yaşayan Rumlar katıldı.

Kilise girişinde mum yakan katılımcılar, dünya barışı ve sağlıklı bir yaşam için dua etti.

Tepeköy'de Agridia Kilisesi'ndeki ayin ise Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis yönetiminde gerçekleştirildi.

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