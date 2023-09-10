Akdamar Kilisesi'ndeki 11. ayin başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 11.'si yapılan ayin başladı.
Van
Ayine katılmak üzere kente gelen din adamlarıyla ziyaretçiler, Gevaş İskelesi'nden teknelerle adaya götürüldü.
Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Yardımcısı Peder Şirvan Mürzyan ve Rahip Hovagim Seropyan, bir süre ziyaretçilerle sohbet etti.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Seropyan, ayini yönetti.
Maşalyan'ın başkanlık yaptığı ayini, birçok kişi izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.