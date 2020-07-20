Euro
7.86
Dolar
6.86
BIST 100
119,471.52
Altın
1,811.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Camilleri, üçlü toplantıda bir araya geldi
logo
Türkiye

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de ilk sondajına başladı

Bakan Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı." dedi.

Büşranur Begçecanlı   | 20.07.2020
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de ilk sondajına başladı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de yürütülen petrol ve gaz aramalarına ilişkin "Varsa mutlaka bulacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerin her bir metrekaresinin karış karış aranacağını kaydeden Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı." bilgisini paylaştı.

Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı'nda yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınıyla mücadelede en başarılı ülke Türkiye
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 647 bini geçti
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü
Papua Yeni Gine'de Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de ilk sondajına başladı

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de ilk sondajına başladı