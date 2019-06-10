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Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Temizer   | 10.06.2019
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri devam ediyor

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin uluslararası egemenliğini yok sayacak girişimlerin önlenmesi için ilgili bakanlıklarla beraber hukuki ve siyasi tedbirleri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarının gasbedilmesine müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Dönmez, şöyle devam etti:

"Kıbrıs’ın ve Akdeniz’in zenginliklerinin hakkaniyet ilkesi içerisinde adil şekilde bölüşülerek bölgesel barışın sağlanması için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ruhsat sahalarımız üzerindeki meşru haklarımızdan taviz vermeden bölgedeki kapsamlı ve uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerimiz planlandığı çerçevede devam edecektir. Yavuz sondaj gemisi de hazırlık çalışmaları tamamlanınca bölgedeki operasyonlarına başlayacaktır."

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun sondaj faaliyetlerine karşı hiçbir hukuki mesnedi olmayan tutum ve davranışlarının devam ettiğini aktaran Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Rum tarafından yapılan açıklamalar ve Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir. Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve bundan sonra da eğmeyecektir."

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