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Dünya

KKTC'den Rumlara ortak komite teklifi

KKTC Başbakanı Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile yaptıkları görüşmenin ardından, sondaj konusunda Kıbrıslı Türk ve Rumların haklarının korunabilmesi için ortak komite kurulması teklifinde bulunacaklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 11.07.2019
KKTC'den Rumlara ortak komite teklifi

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptıkları görüşmenin ardından, sondaj konusunda Kıbrıslı Türk ve Rumların haklarının korunabilmesi için ortak komite kurulması teklifinde bulunacaklarını bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar'ı kabul etti.

Başbakan Tatar görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı ile ekonomik protokol, sondaj, mülteciler, Rum tarafında Türk firmaların otobüslerine yapılan saldırıların ele alındığını vurguladı.

Sondaj çalışmaları konusunda Tatar, bu noktada Kıbrıslı Türk ve Rumların haklarının aranabilmesi için ortak komite kurulması yönünde talepte bulunulmasını kararlaştırdıklarını ifade etti.

Tatar, Rum tarafında geçen hafta Kıbrıslı Türk firmasına ait bir otobüse yapılan saldırının da ele alındığını belirterek, bu konuda karşı tarafa bir mektup yazıp bu saldırıyı şikayet edeceklerini ve kınayacaklarını duyurdu.

Suriyelilere vize uygulaması

KKTC'ye gelen Suriyeliler ile ilgili sıkıntıları da görüştüklerini belirten Tatar, Ercan Havalimanında kalan Suriyelilerin dün Türkiye'ye gönderildiklerini kaydetti.

Tatar, bundan sonra Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının hayata geçirildiğini aktararak, bu kişilerin eğer vizesi yoksa artık ülkeye gemi veya uçak şirketi ile gelemeyeceğini bildirdi.

Türkiye ile ekonomik protokol

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak ekonomik protokolde imza aşamasına gelindiğini ve gelecek haftalarda imzaların atılabileceğini ifade etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın BM Genel Sekreterine yazdığı mektubun görüşüldüğünü ve metnin kendisine de iletildiğini açıklayan Tatar, bunu değerlendireceğini belirtti.

Türkiye ile sondaj konusunda yapılan anlaşma kapsamında Fatih ve Yavuz gemilerinin bölgede sondaj çalışmaları yaptığını hatırlatan Tatar, Kıbrıs Adası etrafındaki zenginliklerde Kıbrıs Türk halkının da hakkı bulunduğunu yineledi.

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