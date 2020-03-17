Euro
7.03
Dolar
6.40
BIST 100
86,777.69
Altın
1,527.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk hayatını kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Dede Musa Baştürk, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Atakan Çıtlak   | 17.03.2020
Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk hayatını kaybetti

Giresun

Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Dede Musa Baştürk, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Evinde bulunduğu sırada rahatsızlanan Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Baştürk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Dede Musa Baştürk'ün, 31Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Espiye Kaymakamlığı görevine atandığı öğrenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımlarına 24 gözaltı
Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle cemaatle namaz kılınmayacak
Koronavirüs tüm Avrupa ülkelerinde görüldü
AB'den 'yabancılara' 30 günlük seyahat kısıtlaması

Benzer haberler

Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk hayatını kaybetti

Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk hayatını kaybetti