Türk savunma sanayisi şirketi STM tarafından inşa edilen üç korvetlik projenin ilk gemisinin 24 Mayıs'ta, ikinci gemisinin 7 Haziran'da denize indirilmesinin ardından projenin son gemisi "TUNKU OSMAN JEWA" da suyla buluştu.

Malezya Korvet Projesi'nde üçüncü gemi törenle denize indirildi Türk savunma sanayisi şirketi STM tarafından inşa edilen üç korvetlik projenin ilk gemisinin 24 Mayıs'ta, ikinci gemisinin 7 Haziran'da denize indirilmesinin ardından projenin son gemisi "TUNKU OSMAN JEWA" da suyla buluştu.

Türk savunma sanayisinin öne çıkan şirketlerinden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Malezya Kraliyet Donanması için inşa ettiği üç korvetlik projenin son gemisi "TUNKU OSMAN JEWA"yı İstanbul'da törenle denize indirdi.

STM'nin ana yükleniciliğinde, Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 (Kıyı Görev Gemisi Faz-2) programı kapsamında inşa edilen üç korvetin sonuncusunun denize indirilmesi vesilesiyle İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Malezya Kedah Sultanı Al Aminul Karim Sultan Sallehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Kedah Sultanesi Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Ariff, Malezya Genelkurmay Başkanı General Datuk Haji Malek Razak bin Sulaiman, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Prof. Dr. İhsan Kaya ve Mustafa Murat Şeker, Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Datuk Badarudin bin Taha, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ile her iki ülkenin askeri delegasyonları ve savunma sanayisi firmalarının temsilcileri katıldı.

Malezya Genelkurmay Başkanı General Datuk Haji Malek Razak bin Sulaiman, törendeki konuşmasında, Malezya'nın bir denizcilik ülkesi olduğunu belirterek, filonun yenilenmesinin ülkenin güvenliği açısından ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sulaiman, "TUNKU OSMAN JEWA"nın hizmete girmesiyle filonun gücünü ve kabiliyetini artıracağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Deniz, ulusal yaşamımızın kıyısında kenarında yer alan bir unsur değildir, tam merkezindedir. Ticaretimizi taşır, halkımızı birbirine bağlar ve güvenliğimizi şekillendirir. İşte bu nedenle filonun yenilenmesi bekleyemez. Bu korvetler, yaşlanan gemilerin kademeli olarak yenilenmesini destekleyecek ve giderek daha karmaşık hale gelen bir operasyon ortamında Kraliyet Malezya Donanmasının sularımızı koruma kabiliyetini güçlendirecektir. Bu programın ilerleme hızı, Malezya ile Türkiye arasındaki ortaklığın gücünü yansıtmakta ve savunma işbirliğinin daha geniş alanlarındaki fırsatlara işaret etmektedir. STM'ye, İstanbul Tersane Komutanlığına, Kraliyet Malezya Donanması proje ekibine ve projede yer alan her bir mühendise, gemi inşa ustasına, subaya ve çalışana teşekkür ediyorum."

"Savunma sanayisi alanındaki yakın işbirliğimiz her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker de Türkiye'nin Malezya'yı yalnızca dost bir ülke değil, aynı zamanda güvenilir bir stratejik ortak olarak gördüğünü ifade etti.

LMS Batch-2 Projesi, Çok Amaçlı Görev Gemisi (MPMS), yakın zamanda sözleşmesinin imzalanmasını bekledikleri Çok Amaçlı Komuta Platformu (MPCP) Projesi ve Malakka'da planlanan tersane yatırımının, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinliğini ve uzun vadeli niteliğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Şeker, şöyle devam etti:

"Ayrıca, giderek daha karmaşık tehditler ve yeni güvenlik riskleriyle şekillenen günümüz uluslararası güvenlik ortamında savunma sanayisi alanındaki yakın işbirliğimiz her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Güçlü bağlarımızı, ortak değerlerimizi ve işbirliği ruhumuzu temel alarak Türkiye ile Malezya arasındaki ortaklığın gelecekte de büyüyerek gelişeceğine, sadece bugünümüzü değil, ortak geleceğimizi de şekillendireceğine yürekten inanıyorum."

Üç gemi dört ayda denize indirildi

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de yalnızca dört ay gibi kısa bir sürede LMS Batch 2 Projesi kapsamındaki üç geminin de başarıyla denize indirilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye ile Malezya arasındaki stratejik işbirliğinin en somut örneklerinden birini bu projeyle başarıyla hayata geçirdiklerini belirten Güleryüz, şunları kaydetti:

"Gelişmiş silah ve sensör sistemleriyle donatıldıktan sonra bu platformlar, Kraliyet Malezya Donanması'nın operasyonel kabiliyetini ve denizdeki caydırıcılığını önemli ölçüde artıracaktır. Denize indirme safhasını tamamlamamızın ardından artık odağımızı donatım faaliyetlerine, sistem entegrasyonuna, liman kabul testlerine ve seyir kabul testlerine çeviriyoruz. Hedefimiz, üç gemiyi de 2027 yılı sonuna kadar Kraliyet Malezya Donanması'na başarıyla teslim etmektir."

Gemilerin inşası ve donatımı, Türk savunma sanayisi şirketlerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor

Proje kapsamındaki gemiler, isimlerini Malezya'nın tarihindeki önemli şahsiyetlerden alıyor.

İlk gemiye Malezya Kralı Sultan İbrahim'in 2015 yılında vefat eden ve "prens-amiral" ünvanını taşıyan oğlu "TUNKU LAKSAMANA ABDUL JALIL"in adı verilirken, ikinci gemiye de 19. yüzyılda Selangor yönetimi ile bölgesel deniz ticaretinde rol oynayan tarihi figür "RAJA LAUT"un ismi verildi.

Bugün denize indirilen son gemi de Malezya'nın üçüncü Genelkurmay Başkanı olan General Tan Sri Tunku Osman Tunku Mohammad Jewa'nın adını taşıyacak.

Türk Deniz Kuvvetleri ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde geliştirilen MİLGEM projesi ile dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri konumuna gelen Türkiye, bugün Savunma Sanayii Başkanlığının ihracat vizyonu ile Türkiye ekonomisine katkı sunarken, dost-kardeş ülkelerin savunma kapasitelerini de geliştiriyor.

Bu çerçevede, Türkiye ve Malezya arasında Savunma Ürünleri Tedarikine İlişkin G2G Mutabakat Muhtırası İmza Töreni ve Malezya Kraliyet Donanması için tedarik edilecek Kıyı Görev Gemisi (LMS) Batch 2 Projesi Kabul Mektubu (LoA) Teslim Töreni, 10 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirildi.

Gemilerin sac kesim töreni 4 Aralık 2024'te, blok koyma töreni ise 8 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Projenin ilk gemisi 24 Mayıs, ikinci gemisi 7 Haziran, üçüncü ve son gemisi ise bugün düzenlenen törenlerle denize indirildi.

STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması'nın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve özelleştirilmiş üç korvet, Kıyı Görev Gemisi İkinci Seri (LMSB2) Projesi kapsamında Türkiye'de İstanbul Denizcilik Tersanesi’nde inşa ediliyor.

STM, tasarımdan performansa, inşadan gemilerin teslimine kadar projenin tüm aşamalarından sorumlu ana yüklenici konumunda bulunuyor.

STM, gemi tasarımı, proje yönetimi, inşaat yönetimi, malzeme/sistem tedariki, entegrasyon tasarımı ve montajı, testler ve Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetleri ile projeye ilişkin tasarım ve ELD dokümanlarının hazırlanmasını üstleniyor.

Proje kapsamında, gemilerin inşası ve donatımı Türkiye'de, Türk savunma sanayisi şirketlerinin yoğun katılımı ile gerçekleştiriliyor.

STM ana yükleniciliğinde inşa edilen gemilerde, ASELSAN tarafından geliştirilen, 30 mm MUHAFIZ (Smash) Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi, CENK 3D Arama Radarı, ARES 2D Su Üstü Radar ED sistemi, Akrep Atış Kontrol Radarı, Chaff Aldatma Sistemi, Dost-Düşman Tanıma Sistemi IFF ve diğer elektronik sensörler, ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, HAVELSAN tarafından geliştirilen Savaş Yönetim Sistemi (SYS) ve 76 mm top atış kontrol sistemi yer alacak.

Gemiler, 99,56 metre uzunluğa, 2 bin 500 ton ağırlığa, 26 knot maksimum hıza, helikopter iniş platformuna ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip olacak.