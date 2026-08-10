Kocaeli'de sahada tek çalışan personele güvenlik amacıyla dijital gözetim

Büyükşehir Belediyesince Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı "e-yaren" sistemi, yaklaşık 2,5 ay önce hayata geçirildi.

Park ve bahçeler, mezarlıklar, kırsal alanlar ile geniş hizmet sahalarında zaman zaman yalnız görev yapan personelin güvenliğini artırmayı amaçlayan sistem kapsamında çalışanların bileğine takılan akıllı saatler, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, hareket durumu ve konum bilgisini anlık merkeze iletiyor.

Saatteki sensörler sayesinde personelin düşmesi, uzun süre hareketsiz kalması veya sağlık verilerinde olağan dışı değişiklik tespit edilmesi halinde sistem ilgili birimlere otomatik uyarı gönderiyor. Çalışanlar, acil durumlarda saat üzerindeki "SOS" butonuna basarak da tek tuşla yardım talebinde bulunabiliyor.

Zabıta ve güvenlik görevlilerini kapsayan, 150'nin üzerinde personelin dahil edildiği sistem, fiziksel olarak ikinci çalışanın görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmayan durumlarda sahada tek başına çalışan personele yönelik "dijital gözetim" sağlayarak olası iş kazaları ve sağlık sorunlarına erken müdahaleyi hedefliyor.

"Yalnız çalışan personelin güvenliği için geliştirildi"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehirler Şube Müdürü Şükrü Ar, AA muhabirine, sahada tek başına görev yapan güvenlik ve zabıta personelinin zaman zaman çeşitli risklerle karşı karşıya kalabildiğini söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının hazırladığı değerlendirme raporunda bu personelin sağlık durumunun anlık takip edilmesi gerektiğinin ortaya konulduğunu belirten Ar, bu ihtiyaçtan hareketle "e-yaren" sistemini geliştirdiklerini kaydetti.

Projenin adına değinen Ar, Türk kültüründe "yaren" kavramının zora düşene yardım eden, yol arkadaşlığı yapan kişiyi ifade ettiğini, elektronik altyapıyla geliştirilen sisteme bundan hareketle bu ismi verdiklerini dile getirdi.

Ar, sahada tek çalışan personelin koluna sistem için özel tasarlanan akıllı saat taktıklarını dile getirerek, "Akıllı saatte birçok sensör bulunuyor. Bu sensörlerin anlık veri gönderip alabilmesi için SIM kartla çalışıyor. Bu sayede verileri, geliştirdiğimiz merkezi yazılıma aktarıyoruz. Belirlediğimiz parametrelerle giyilebilir cihazdan gelen verileri anlık takip ederek önemli durumlarda alarmlar oluşturuyoruz. Güvenlik Şube Müdürlüğümüzün komuta merkezinde bu alarmları takip eden personelimiz var. Aynı zamanda istediğimiz farklı kişilere farklı şekillerde alarmlar ve bildirimler de gönderebiliyoruz." diye konuştu.

Cihazın çalışma sisteminden bahseden Ar, şöyle devam etti:

"Sahada çalışan personelimizin nabzını takip ediyor. Nabız için sağlık literatüründe belirlenen referans aralıklar bulunuyor. Bunun altına veya üstüne düştüğünde anlık olarak merkezi yazılımımıza alarm düşüyor ve komuta merkezindeki arkadaşlarımız bu alarmın geldiği personelimize ulaşarak durumunu sorguluyor. Olumsuz bir durum gerçekleştiyse müdahale ediyorlar. Bunun dışında personelin kandaki oksijen seviyesini de takip ediyoruz. İvme ölçer sensörlerle personelin ani düşme veya bayılma durumunu da tespit edebiliyoruz. Personelin görev yaptığı sürede konum bilgisini de sistemimizde tutuyoruz."

Ar, sahadan elde edilen geri bildirimler doğrultusunda sistemi geliştirmeye devam ettiklerini anlatarak, sistemi ilerleyen süreçte Sağlık ve Sosyal Hizmetler ile İtfaiye daire başkanlıklarında da uygulamaya almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Üç acil durumda hızlı müdahale sağlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Şube Müdürü Erhan Kaya da akıllı saatlerin personelin sağlık ve güvenliğinin yanı sıra devriye faaliyetlerinin etkinliğini artırdığını belirterek, personelden olumlu geri dönüş aldıklarını söyledi.

Akıllı saat uygulamasının devreye alınmasının ardından bugüne kadar sistem üzerinden üç acil alarm oluştuğunu aktaran Kaya, ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak sağlık desteğini sağladığını kaydetti.

Uygulamaya diğer belediyelerin de ilgi gösterdiğini, sistemi yerinde inceleyerek bilgi aldığını anlatan Kaya, önümüzdeki dönemde uygulamanın farklı belediyelerde de yaygınlaşmasını beklediklerini dile getirdi.