İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 386'ya çıktı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 386'ya yükseldi İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 386'ya çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere biri yeni saldırıda, diğeri daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden ve cenazesi enkazdan yeni çıkarılan 2 kişinin naaşı ile 8 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1258 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 139 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 807 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 386'ya, yaralı sayısının 174 bin 250'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu Filistinli esirlerden biri daha hapishanede hayatını kaybetti

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Eski Tutuklular İşleri Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nden alıkonulan İhab Muhammed Abdulkadir Diyab isimli Filistinli esirin ölüm haberini kendilerine ilettiği belirtildi.

İsrail'in Diyab'ın bazı hastalıkları olduğu yönünde bilgi verdiği ancak bunun Filistinli esirin ailesi tarafından yalanlandığı kaydedildi.

Ailesi, 36 yaşındaki Diyab'ın alıkonulduğu sırada hiçbir hastalığı bulunmayan sağlıklı biri olduğunu ifade etti.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde özellikle Gazze'den alıkonan Filistinli esirlere çeşitli işkence ve kötü muamelenin sürdüğüne dikkat çekildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 53'ü Gazze Şeridi'nden olmak üzere ölen Filistinlilerin sayısının 91'e yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde 1967 yılından beri ölen Filistinli esirlerin sayısı ise 328 olarak aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in hapishanelerde tuttuğu Filistinlilere yönelik işkencelerin son bulması için uluslararası toplumun derhal müdahale etmesi çağrısının yapıldı.

Gazze dışında tedavi edilmeyi bekleyen hasta ve yaralılar, sınır kapılarının açılmasını istiyor

İsrail'in saldırı ve ablukasının sürdüğü Gazze'de tedavi imkanından yoksun hasta ve yaralılar, Gazze dışına çıkışlarına izin verilmesi ve sınır kapılarının açılması talebiyle gösteri düzenledi.

Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi önünde toplanan onlarca hasta ve yaralı, sağlık durumlarının her geçen gün kötüleştiğini belirterek tedavi için Gazze dışına çıkışlarına izin verilmesini istedi.

Bazıları hasta yataklarında, bazıları ise tekerlekli sandalyelerde gösteriye katılan Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve sağlık altyapısındaki ağır tahribat nedeniyle ihtiyaç duydukları tedaviyi bölgede alamadıklarını ifade etti.

Göstericiler, İsrail'in sınır kapılarındaki kısıtlamaları kaldırmasını ve özellikle ileri cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan hastaların tedavi için Gazze dışına çıkarılmasına izin verilmesini talep etti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki hastane ve sağlık merkezlerine yönelik saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin büyük ölçüde işlevini yitirdiğini belirten göstericiler, ilaç, tıbbi ekipman ve uzman sağlık personeli eksikliğinin tedavi süreçlerini aksattığını dile getirdi.

İsrail "güvenlik" bahanesiyle son anda Mısır'a geçişine izin vermedi

İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli Abdurrahman Ebu Şaviş, AA muhabirine, "Dünya Sağlık Örgütü, nisan ayında tedavi için Mısır'a gönderileceğim bilgisini bana iletti, ancak belirlenen tarihe bir gün kala çıkış yapamayacağımı söylediler." dedi.

İsrail'in "güvenlik" bahanesiyle Mısır'a geçişine izin vermediğini söyleyen Ebu Şaviş, "Benim tedavi için Gazze'den çıkış yapmam neden reddedildi? Ben, cerrahi operasyona ihtiyacı olan yaralı biri olarak ne suç işledim, bu sorunumu çözmek için kime gidebilirim?" ifadelerini kullandı.

Ebu Şaviş, uluslararası insan hakları kuruluşlarından Gazze'deki hasta ve yaralıların tedavi için bölgeden çıkarılmasına yönelik çözüm bulunmasını istedi.

“Her gün ölüyoruz ve bizimle ilgilenen yok”

İsrail saldırılarında sağ elini kaybeden Filistinli yaralı Said İmad el-Hatib de Gazze dışında tedavi görmek için gösteriye katıldığını söyledi.

Hatib, şöyle konuştu:

“Bu insanların tümü İsrail saldırılarında yaralandı, uzuvlarını kaybetti ve Gazze dışında tedavi​​​​​​​ görmek için sevk aldılar ancak İsrail'in engelleri nedeniyle Gazze'den çıkamadılar. Her gün ölüyoruz ve bizimle ilgilenen yok. Gazze'de geride kalanları kurtarın, geç olmadan yaralıları kurtarın.”

Hatib, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası topluma Refah Sınır Kapısı üzerinden çıkışların artırılması çağrısında bulundu.

“Tek başıma kaldım ve yaralıyım, benimle ilgilenecek kimsem yok”

İsrail saldırılarında yaralanan Meyser Ebu Ruceyle de bir yıldan fazla süredir elinde tedavi sevk belgesi bulunmasına rağmen Gazze'den çıkamadığını söyledi.

Beş çocuk annesi olduğunu belirten Ebu Ruceyle, "Kocamı ve çocuklarımı savaşta kaybettim. Geriye tek başıma kaldım ve yaralıyım, benimle ilgilenecek kimsem yok." dedi.

Kaburgalarında kırıklar ve elindeki kaslarda hasar bulunduğunu anlatan Ebu Ruceyle, elinde metal şarapnel bulunduğunu ve Gazze'deki imkanların yetersizliği nedeniyle dışarıda tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"Mesajımı kime ulaştırabilirim ki? Burada tek başıma yaşıyorum. Kocam, çocuklarım, ailem yok." diyen Ebu Ruceyle, tedavi için Gazze dışına çıkmak istediğini söyledi.

Refah Sınır Kapısı'ndaki sınırlı geçişler

Gazze'den Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı, 21 Mayıs 2025'ten bu yana yalnızca yayaların geçişine izin verecek şekilde sınırlı kapasiteyle faaliyet gösteriyor.

İsrail denetiminde her gün yalnızca sınırlı sayıda hasta, yaralı ve insani vakaya geçiş izni verilirken, binlerce Gazzeli tedaviye ulaşabilmek için aylarca beklemek zorunda kalıyor.

Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, abluka uygulamaları ve insani yardım ile tıbbi malzeme girişine yönelik kısıtlamaları sürüyor.

Sağlık altyapısının ağır hasar gördüğü bölgede birçok ameliyat yapılamaz hale gelirken, ileri tedaviye ihtiyaç duyan binlerce hasta ve yaralı, Refah Sınır Kapısı'ndan çıkış izni alabilmek için bekleyişini sürdürüyor.

Hamas, İsrail'in reddetmesine rağmen Gazze ateşkesinin ikinci aşama planına "bağlı olduğunu" açıkladı

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için Barış Kurulu'nun sunduğu planı İsrail'in reddetmesine rağmen, Hamas açıklanan plana bağlı olduğunu duyurdu.

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin Barış Kurulu tarafından duyurulan 15 maddelik planı reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada, arabulucu ve garantör ülkelere söz konusu planın uygulanma sürecinin aksatılmasının veya ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından baltalanmasının "önüne geçilmesi" çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması konusunda arabulucular ve Barış Kurulu ile varılan mutabakata Hamas bağlı kaldığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Gazze Barış Kurulu'nun açıkladığı "üzerinde anlaşmaya varılan hususların sorumlu bir şekilde, ciddiyetle uygulanması" gerektiği ifade edildi.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'de Barış Kurulu'nun sunduğu 15 maddelik ateşkesin ikinci aşaması planını reddetiklerini söylemiş, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini duyurmuştu.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.