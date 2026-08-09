İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde sürüsünü otlatan Filistinli bir çobana ateş açtığı, saldırıda bazı koyunların telef olduğu belirtildi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli çobana ateş açtı, bazı koyunları telef etti İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde sürüsünü otlatan Filistinli bir çobana ateş açtığı, saldırıda bazı koyunların telef olduğu belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail askerleri, El Halil kentine bağlı İzna beldesinde Filistinli bir çobanın ve sürüsünün üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bazı koyunlar telef oldu.

İsrail ordusu, bir Filistinlinin evine el koyarak "askeri karargaha" dönüştürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Araba beldesine baskın düzenledi. Askerler, Filistinli Hazim Şefi Hamad'a ait eve el koyarak burayı askeri karargaha dönüştürdü.

İsrail ordusu ayrıca Araba beldesi çevresinde iş makineleriyle yol açma çalışmalarının sürdüğü gerekçesiyle Filistinlilerin geçişini engelledi.

Ramallah'ta 2 Filistinli gözaltına alındı

Ramallah kentine bağlı Sincal beldesinde de İsrail askerleri bazı evlere baskın düzenledi.

İsrail askerleri düzenledikleri baskında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir Filistinlinin evini ateşe verdi

Öte yandan WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan bir grup, El Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde Filistinli Muhammed Abdurrahman el-Cebbarin'e ait evi ateşe verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 627 yeni yasa dışı yerleşim konutu için ihale açtı

Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim alanlarını genişletme politikalarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kefr Akab beldesi sınırlarında inşa edilecek 627 yeni yasa dışı konut için ihale açtı." ifadeleri kullanıldı.

İhalenin 6 Ağustos'ta yayımlandığı aktarılan açıklamada, belde topraklarında 253 dönümlük alanı kapsayacağı yerleşim planının Nisan 2025'te onaylandığına işaret edildi.

Yeni konutların "Kokhav Ya'akov" yerleşim yerinde inşasının planlandığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu yerleşim yerinin de Filistin'in işgal altındaki Kudüs, Ramallah ve el-Bire kentleri arasında yer aldığına vurgu yapıldı.

İsrail'in 627 yeni konut inşasıyla, Kokhav Ya'akov yerleşimin yeri alanının genişlemesine ve çevredeki yerleşim ve yol ağlarıyla bağlantısının güçlenmesinin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, bu adımların Kudüs kentini Ramallah ve El-Bire kentlerinden koparmayı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Filistin yönetimi, yıllardır uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlerin "yasa dışı" olarak nitelediği işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerine son vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuyor.

Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli, Batı Şeria'da 141 yerleşim birimi ile 224 kaçak yerleşimde yaşıyor. Doğu Kudüs'te ise Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 250 bin İsraillinin ikamet ettiği belirtiliyor.