Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Emrah Gökmen   | 20.09.2020
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor

Istanbul

Alınan bilgiye göre, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor.

Galatasaray İkinci Başkanı ve Mesut Yılmaz'ın aile dostu Abdurrahim Albayrak, Yılmaz'ı hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Albayrak, her şeyden önce çok üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dün akşam, hiç Allah korkusu olmayan bazı insanlar, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberler yaptı. Sosyal medyada böyle bir haber yaptılar. Bu ülkede milyonlarca insanın sevgisini kazanmış, gönlünde taht kurmuş eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'la ilgili binlerce insan akşam yollara döküldü. Rize'den otobüsler tutuldu, İstanbul'a hareket etmeye kalktılar. Yazıktır, günahtır. Bunlar hoş şeyler değil, herkesin ailesi var. Ben yukarıda Berna (Yılmaz) ablayla, Hasan'la beraber... Dün de ben tüm gün buradaydım.

Beyefendi yoğun bakımda değil odasındadır. İnsanların duasını bekliyoruz. Dua etmelerini istiyoruz. Kolay değil zor günler geçiriyoruz. Beyefendiye herkes dua etsin, yüce Allah'tan ümit kesilmez."

Bir gazetecinin "Sağlık durumuyla ilgili bir bilgi verildi mi size?" sorusu üzerine Albayrak, "Doktor tarafından açıklanması daha uygun olur. Kendisi odasındadır, iyidir. Dün akşam da sosyal medya hesabımdan açıklama yaptım, yalanladım. İnsanlar, sosyal medyadan da bir şey yazdıkları zaman dikkat etmeleri lazım. Herkesin çoluk çocuğu var. Biz bu gece hiç uyumadan sabah ettik, günahtır. Aileyi, sevenlerini düşünmek lazım. Her şeyden önce insanlık adına hastalara ve ailelere saygı duymak lazımdır." açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 203 bin 851'e yükseldi
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: İkinci bir ulusal karantinayı göz ardı etmiyoruz
Niğde'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi
İzmir'deki üniversiteler uzaktan eğitime hazır
'Bir odada tek başına kalıyorsunuz'

Benzer haberler

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor

'Bir odada tek başına kalıyorsunuz'

Hiç görmeden aldığı araziyi çiftliğe dönüştürdü

Bitlis'te terör operasyonu: 7 gözaltı

Bitlis'te terör operasyonu: 7 gözaltı
Gözaltına alınan şarkıcı Halil Sezai serbest bırakıldı

Gözaltına alınan şarkıcı Halil Sezai serbest bırakıldı
İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma: 106 gözaltı

İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma: 106 gözaltı