Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Niğde'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi

Niğde Valiliği, yeni tip koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.

Abdullah Özkul   | 20.09.2020
Niğde'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi

Niğde

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi ve hizmetlerin sunumunu aksatmayacak şekilde, yarından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü olacak şekilde esnek çalışma uygulamasına geçilmesi kararı aldı.

Kurul, il merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesaiye geliş ile gidişlerdeki servis ve toplu ulaşım yoğunluğunu ve salgının bulaşma riskini azaltmak amacıyla yarından itibaren kademeli mesai uygulanmasını kararlaştırdı.

Buna göre, kademeli mesai uygulaması kapsamında İl Defterdarlığı ile Tapu, İl Afet ve Acil Durum, Çevre ve Şehircilik, İl Tarım ve Orman, İl Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl, Orman ve Su İşleri Şube, Sanayi ve Teknoloji İl, Ticaret İl, İl Kültür ve Turizm, DSİ 45. Şube ve İl Göç İdaresi müdürlüklerinin mesai saatlerinin 08.30-12.30/13.30-17.30 olarak düzenlenmesi, bunun dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kurumlarının mevcut mesai saatlerine devam etmesi kararı alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 203 bin 851'e yükseldi
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: İkinci bir ulusal karantinayı göz ardı etmiyoruz
Niğde'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi
İzmir'deki üniversiteler uzaktan eğitime hazır
'Bir odada tek başına kalıyorsunuz'

Benzer haberler

'Süslü Kadınlar' bisiklet turunu 'Kovid-19' tedbirleri altında gerçekleştirdi

'Süslü Kadınlar' bisiklet turunu 'Kovid-19' tedbirleri altında gerçekleştirdi

Niğde'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi

Öğretmenler okulları Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilere hazırlıyor

Sağlık turizminde dünyanın parlayan yıldızı Türkiye

Sağlık turizminde dünyanın parlayan yıldızı Türkiye

Kovid-19 yoğun bakım servisinde koronavirüsle savaştalar

Kovid-19 yoğun bakım servisinde koronavirüsle savaştalar
Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yarın başlıyor

Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yarın başlıyor