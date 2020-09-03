Euro
8.81
Dolar
7.44
BIST 100
1,081.66
Altın
1,935.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı" Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı
logo
Türkiye

Erzurum'da 'ilaçlama ve dezenfeksiyon timleri' Kovid-19'a karşı iş başında

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı kentte, oluşturduğu timle ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

İlhami Erkılıç   | 03.09.2020
Erzurum'da 'ilaçlama ve dezenfeksiyon timleri' Kovid-19'a karşı iş başında

Erzurum

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile ilgili birimlerce yürütülen ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları, periyodik aralıklarla kent genelinde devam ediyor.

Her türlü araç ve teçhizatla donanıma sahip timler, son günlerde Kovid-19 vaka sayılarının arttığı kentte, dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra böcek ve haşere gibi zararlı canlılara yönelik de çalışma yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilaçlama timlerinin şehrin dört bir yanını dezenfekte edip ilaçlayacağını belirtti.

Timlerin sırt pompalı ve pulverizatör donanımlı 15 mobil ekipten oluştuğunu, çalışmalarda araç üstü atomizerlerin de kullandığını ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Belediye olarak yaz aylarında çalışmalarımıza hız verirken, haşerelerin larvalarını yaz döneminde bırakıp gelişimlerini tamamladıkları rögar içlerine de, sisleme yöntemi ve fiziksel yöntemlerle de etkin mücadele gerçekleştirerek haşere sayısının düşmesini sağlıyoruz. Dünya Sağlık Örgütünce önerilen ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla ilaçlama çalışmaları, rekreasyon alanlarının ve vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan noktaların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, pazar yerleri, hayvan üretim yapılan alanlar, dere yatakları, gölet, sulak alanlar, cadde ve sokak aralarında yürütülüyor."

Sekmen, kent genelindeki dezenfeksiyon işlemlerinin de aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Af Örgütü: Kovid-19'dan en fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ülke Meksika
Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
112 Acil Servis çalışanları salgına karşı fedakarca görev yapıyor
Güney Kore, Kovid-19 tedbirlerinin süresini uzatmayı planlıyor

Benzer haberler

Uluslararası Af Örgütü: Kovid-19'dan en fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ülke Meksika

Uluslararası Af Örgütü: Kovid-19'dan en fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ülke Meksika

İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Erzurum'da 'ilaçlama ve dezenfeksiyon timleri' Kovid-19'a karşı iş başında

Ambulans helikopter Doğu Anadolu'da acil hastalara 'Hızır' gibi yetişiyor

Ambulans helikopter Doğu Anadolu'da acil hastalara 'Hızır' gibi yetişiyor
Pandemi sürecinde esnaf 'e-ticaret'e yöneldi

Pandemi sürecinde esnaf 'e-ticaret'e yöneldi

Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı

Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı