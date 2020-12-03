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Türkiye

Erdoğan ile Ruhani görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Ferdi Türkten   | 03.12.2020
Erdoğan ile Ruhani görüştü Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı menfur suikast sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, kardeş İran halkına ve Fahrizade'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Suikastın zamanlamasına dikkati çeken Erdoğan, saldırının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını ancak bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen karanlık çevrelerin ümitlerinin bir kez daha boşa çıkarılacağına inandığını dile getirdi.

"Dağlık Karabağ ihtilafında yeni bir döneme girildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini belirterek, bu dönemde de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının fevkalade önemli olduğunu, kalıcı barış ve istikrarın tesisinin yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil tüm bölge ülkelerinin yararına olacağını ifade etti.

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