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Kahramanmaraş'ta şehit polis memuru için tören düzenlendi

Cinayet zanlısını gözaltına almaya giderken silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kerem Kocalar,İzzet Mazı   | 03.12.2020
Kahramanmaraş'ta şehit polis memuru için tören düzenlendi Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giderken silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl için İl Emniyet Müdürlüğünde tören yapıldı.

Müdürlük bahçesinde 3 çocuk babası Göl için düzenlenen törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehit polis memurunun babası Osman, annesi Medine, eşi Gülşah, çocukları Osman (9), Aras Kaan (6), 7 aylık Gökçe Güneş ile meslektaşları ve diğer ilgililer katıldı.

Baba Osman Göl, "Ağlamayacağım. Oğlum peygamberimize komşu oldu. Oğlum kavga ederken değil oğlumu bir çakal vurdu." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Vali Coşkun, "Hiç endişe etmeyin ne gerekiyorsa yapılıyor." dedi.

Oğlunun tabutuna sarılan Osman Göl, "Oğlum sana hakkım bin kere değil yüz bin kere helal olsun. Yolun açık olsun, sen gönüllerin Barış'ıydın." diye konuştu.

Tabutun başına çocuklarıyla gelen şehidin eşi Gülşah Göl ise "Barış'ım yolun açık olsun. Sen bizi hiç üzmedin. Çocuklarım babanız bir kahraman." diye seslendi.

Şehidin oğlu asker selamı verdi

Şehidin çocuklarından Osman, tören boyunca babasının naaşına bakarak asker selamı verdi.

Zaman zaman gözyaşı döken küçük çocuk, "Sabaha kadar deseniz de oturmayacağım. Babamı böyle uğurlayacağım. Seni seviyorum babacığım." dedi

Törende Barış Göl'ün öz geçmişinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı gözyaşları arasında cenaze aracına konularak memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nın (22) eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru yaralanmıştı.

Otelden kaçan zanlı, yapılan çalışmalar sonucu yaralı yakalanmış, zanlıyla irtibatlı bir kişi de gözaltına alınmıştı.

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