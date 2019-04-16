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Emniyetten sosyal medyada 'algı operasyonu' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünden, 15 Temmuz darbe girişimi ve 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bazı hesaplardan sahte belgelerle yapılan algı operasyonuna itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Orhan Onur Gemici   | 16.04.2019
Emniyetten sosyal medyada 'algı operasyonu' uyarısı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden, 15 Temmuz darbe girişimi ve 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bazı sosyal medya hesaplarından sahte belgelerle yapılan algı operasyonuna itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili bazı sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla kamuoyunu yanıltmaya, toplumun devlete olan güven ve aidiyet duygusunu zedelemeye yönelik sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede, yurt dışından yönlendirilen FETÖ/PDY başta olmak üzere terör örgütü yanlısı hesaplar ile provokatif paylaşım yapan bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen bu girişimlere itibar edilmemelidir. Söz konusu belgeleri üreten, paylaşan şahıslar hakkında da yasal süreç başlatılmıştır." bilgisine yer verildi.

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