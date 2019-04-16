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Türkiye

Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyelerini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyelerini kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 16.04.2019
Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyelerini kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 45 dakika sürdü.

Kabule, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katıldı.

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