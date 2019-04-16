Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyelerini kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyelerini kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 45 dakika sürdü.
Kabule, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.