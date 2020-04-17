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Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğünden yurt genelinde trafik uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelinde 36 bin 675 araç ve sürücülerini kapsayan uygulamada, 11 bin 849 trafik kural ihlali belirlenerek cezai işlem yapıldı.

Cemil Murat Budak   | 17.04.2020
Emniyet Genel Müdürlüğünden yurt genelinde trafik uygulaması

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelinde 36 bin 675 araç ve sürücülerini kapsayan uygulamada, 11 bin 849 trafik kural ihlali belirlenerek cezai işlem yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla, 15 ve 16 Nisan'da ülke genelinde eş zamanlı "kırmızı ışık ihlali" ve "seyir halinde cep telefonu kullanımı" denetimi gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 36 bin 675 araç ve sürücüsüne yönelik denetimlerde, 6 bin 88 kişinin kırmızı ışık ihlali yaptığı, 3 bin 44 kişinin seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edildi.

Denetimlerde, toplam 11 bin 849 trafik kural ihlali de belirlenerek cezai işlem uygulandı.

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