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Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu hayatını kaybetti

Kovid-19 nedeniyle tedavi gören 85 yaşındaki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinin eski Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu hayatını kaybetti.

Elif Küçük   | 17.04.2020
Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu hayatını kaybetti

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören 85 yaşındaki İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesinin eski Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, vefat etti.

Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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