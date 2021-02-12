Emine Erdoğan'dan 'Handüzü Yaylası' paylaşımı
Emine Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Ankara
Paylaşımında, Handüzü Yaylası'nın fotoğraflarına da yer veren Emine Erdoğan, "Bugün Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nı ziyaret ettik. 1800 rakımlı yayla, eşsiz doğa manzarasıyla bizi büyüledi." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.