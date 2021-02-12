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Emine Erdoğan'dan 'Handüzü Yaylası' paylaşımı

Emine Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.02.2021
Emine Erdoğan'dan 'Handüzü Yaylası' paylaşımı

Ankara

Paylaşımında, Handüzü Yaylası'nın fotoğraflarına da yer veren Emine Erdoğan, "Bugün Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nı ziyaret ettik. 1800 rakımlı yayla, eşsiz doğa manzarasıyla bizi büyüledi." ifadelerini kullandı.

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