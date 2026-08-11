Rusya'nın Voronej bölgesine düzenlenen İHA saldırısında 1 kişi, Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ise 9 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti Rusya'nın Voronej bölgesine düzenlenen İHA saldırısında 1 kişi, Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ise 9 kişi hayatını kaybetti.

Voronej Valisi Aleksandr Gusev, yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde bölge üzerinde 15 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.

Düşen İHA parçaları nedeniyle 1 kişinin öldüğünü aktaran Gusev, saldırıda 2 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığına işaret etti.

İHA'ların düşmesi sonucu "büyük bir şirkete ait" iki depoda da yangın çıktığını belirten Gusev, "Bir tesiste yangın 16 bin metrekarelik alanda kontrol altına alındı, diğerinde ise 20 bin metrekarelik alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Saldırıda ayrıca 3 kamyon ve 1 otomobilin İHA parçaları nedeniyle hasar gördüğü açıklandı.

Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu Wildberries’ten yapılan açıklamada, bölgede şirkete ait tesislerin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği kaydedildi.

Orenburg'daki sanayi tesisinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktı

Orenburg Valisi Yevgeniy Solntsev, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki hava savunma sistemlerinin 8 İHA düşürdüğünü belirtti.

Düşürülen İHA parçalarının bölgedeki bir sanayi tesisine isabet etmesi sonucu yangın çıktığını aktaran Solntsev, ilk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadığını ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bölgedeki İHA tehlikesinin sürdüğüne dikkati çeken Solntsev, Orenburg Havalimanı'nın da geçici olarak uçuşlara kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Rusya: Moskova bölgesine 237 İHA gönderildi

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Moskova bölgesini çok sayıda İHA’nın hedef aldığını belirten Sobyanin, "Dün akşam saat 20.30'dan bugün sabah saat 08.30'a kadar Moskova bölgesine doğru 237 İHA uçtu. Bunların birçoğu, bölge sınırında hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi. Başkent Moskova'ya doğru uçan 13 İHA yok edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün yerel saatle 20.00'den bugün 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 396 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.

Rusya: Kiev ve Zaporijya'da askeri sanayi tesisi ile lojistik merkezlerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun gece Ukrayna'nın askeri savunma tesisi ile lojistik merkezlerine yönelik saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, Kiev'de insansız hava araçları (İHA), robotik ve radyo elektronik sistemlerinin depolandığı ve dağıtımının yapıldığı "Novaya Poçta" (Nova Poşta) terminali ile "Kiev-3" lojistik merkezinin vurulduğu belirtildi.

Saldırıda, Zaporijya kentinde askeri teçhizat için zırh ve çelik yelek için plaka üreten "Zaporojstal" fabrikasının da hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırının karadan yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ukrayna: Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlenen saldırılarda 9 kişi öldü

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesindeki farklı kasabalara düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu gece Zaporijya kentine hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Saldırının füze ve güdümlü bombalar kullanılarak yapıldığını aktaran Fedorov, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Dnipropetrovsk bölgesinin farklı kasabalarına düzenlenen hava saldırılarında 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kiev'de bir çocuk hastanesinin altyapısı hasar gördü

DSNS'den yapılan diğer açıklamada da Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füze saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda, kentin Şevçenskiy semtindeki çocuk hastanesinin bulunduğu alanın isabet aldığı aktarılan açıklamada, "Olay yerinde 2 çukur oluştu. Binanın camları ve bir gaz borusu hasar gördü. Gaz servisi çalışanları kaçağı giderdi. Çocuklar ve doktorlar sığınaktaydı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca kentteki bir deponun da saldırı nedeniyle hasar gördüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtildi.