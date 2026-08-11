Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), ABD'nin Suriye ve İsrail ile vardığı mutabakatların ardından Suriye'deki gizli bir tesiste bulunduğu belirtilen nükleer materyalleri ülkeden çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Axios: UAEA, Suriye'deki gizli tesiste bulunduğu belirtilen nükleer materyalleri çıkarmaya hazırlanıyor Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), ABD'nin Suriye ve İsrail ile vardığı mutabakatların ardından Suriye'deki gizli bir tesiste bulunduğu belirtilen nükleer materyalleri ülkeden çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililere göre, Washington ile Tel Aviv yönetimleri arasında Suriye'deki gizli bir tesiste bulunduğu belirtilen nükleer materyal konusunda bir yılı aşkın süre boyunca görüşmeler yürütüldü.

Devrik Beşşar Esed rejiminin El Kibar nükleer reaktör projesinden kalan bazı nükleer materyalleri "Site 99" olarak adlandırılan bir tesiste sakladığını savunan İsrailli yetkililer, İsrail'in, nükleer materyallerin tesisten çıkarılmaması halinde "bölgeyi vurabileceği" yönünde ABD'ye uyarıda bulunduğunu ileri sürdü.

ABD'li yetkililer ise söz konusu tesiste, uranyum cevherinin işlenmesiyle elde edilen ve nükleer yakıt üretim sürecinin ilk aşamalarında kullanılan uranyum konsantresi "sarı kek" ile El Kibar projesinden kalan başka nükleer materyallerin bulunduğunu iddia etti.

ABD'nin, nükleer materyallere yönelik İsrail'den herhangi bir askeri adım atmamasını istediğini belirten yetkililer, Washington'ın, Tel Aviv ve Şam'la nükleer materyallerin çıkarılmasına ilişkin mutabakatlara vardığını ve UAEA'yı da sürece dahil ettiğini aktardı.

Yetkililer, UAEA ile Suriye'nin tesisteki nükleer materyallerin çıkarılması konusunda anlaşma imzalamasının ardından Ajansın hazırlıklara başladığını öne sürdü.

Suriye: UAEA'dan bir heyet gelecek günlerde Şam'ı ziyaret edecek

Suriye Atom Enerjisi Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve dost ülkelerle, önceki rejimden kalan mirasın ele alınması ve nükleer enerjinin barışçıl alanlarda kullanımının desteklenmesi amacıyla işbirliğinin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Suriye'nin UAEA'daki tam üyeliğinin etkinleştirilmesi ve sağlık, gıda, bilimsel araştırma gibi alanlarda nükleer enerjinin barışçıl kullanımının desteklenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kurumun ülkenin özgürleşmesinin ardından ulusal imkanlarıyla bu alanda önemli ilerleme kaydettiği ifade edilen açıklamada, teknik imkanların sınırlı olduğu ve bugüne kadar yeterli uluslararası destek sağlanmadığına işaret edilerek gerekli teknik ve hukuki desteğin sunulması için uzmanlardan oluşan uluslararası bir komite kurulması çağrısında bulunuldu.

Suriye'nin önümüzdeki günlerde UAEA heyetini ağırlayacağı belirtilen açıklamada, bu ziyaret sırasında ülkenin nükleer enerji alanında kaydettiği ilerlemenin ortak açıklamayla duyurulacağı aktarıldı.