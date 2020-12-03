Emine Erdoğan'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Engelli bireylerin büyük insani potansiyelinin önünde hiçbir engelin kalmadığı bir dünya diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
Emine Erdoğan, Twitter hesabından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Paylaşımında engelli çocuk ve gençlerle bir araya geldiği fotoğraflarına da yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalığa vesile olmasını umuyor, engelli bireylerin büyük insani potansiyelinin önünde hiçbir engelin kalmadığı bir dünya diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.