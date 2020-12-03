Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Altun'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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