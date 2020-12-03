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Kahramanmaraş'ta uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Polis Memuru Barış Göl için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleniyor.
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine başsağlığı diledi.

Mehmet Tosun   | 03.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Altun'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.


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