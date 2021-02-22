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Emine Erdoğan, İzmir'de depremzedeleri ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve geçici barınma merkezinde yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Halil Şahin   | 22.02.2021
Emine Erdoğan, İzmir'de depremzedeleri ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İzmir

Bayraklı ilçesinde kurulan konteyner kente giden Erdoğan, burada yaşayan depremzedelerle sohbet etti.

Emine Erdoğan, afetzedelerden, deprem sırasında yaşadıkları zor anları ve taleplerini dinledi. Erdoğan, AFAD ve Türk Kızılay yetkililerinden depremzedelere yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.


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