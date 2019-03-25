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Türkiye

EGM 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce 24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alınacak.

Muhammed Boztepe   | 25.03.2019
EGM 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alacak

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması ile başta polis merkezi amirlikleri olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerin iş ve işlemlerine katkı sağlanması amacıyla 24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hem polis merkezi amirlikleri hem de polis merkezi amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 81 il ve 700 polis merkezi amirliğinde "polis merkezi amirliği etik davranış ilkeleri" doğrultusunda "Güven Masası" uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda, başta polis merkezi amirlikleri ile benzer kapsamda diğer birimlerin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla 24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alınacak.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar, Polis Akademisi Başkanlığına ait "www.pa.edu.tr" adresinden daha sonra ilan edilecek.

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