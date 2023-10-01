Ankara'daki terör saldırısına ilişkin provokatif paylaşımlara itibar edilmemesi istendi
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısına ilişkin resmi kaynakların açıklamalarının dikkate alınması, provokatif paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Ankara'daki terör saldırısına yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.
- Ankara'da bombalı terör saldırısı
- Bakanlar, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanındayız
- İletişim Başkanı Altun: Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyeceğiz
Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilmeye çalışılan ve görevli polislerin dikkati sayesinde anında müdahale edilen terör saldırısıyla ilgili gerekli soruşturma devam etmektedir. Olaya ilişkin yalnızca resmi kaynakların açıklamalarını dikkate alınız, provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.