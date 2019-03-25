Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.31
Dolar
5.56
BIST 100
99,325.92
Altın
1,322.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İşgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve İsrail'in Gazze'yi bombalaması, çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. İşgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur." dedi.

Özcan Yıldırım   | 25.03.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İşgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur ve gayriinsanidir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur ve gayriinsanidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri
Enerji savaşları: ABD-Rusya
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı

Benzer haberler

'Herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir'

'Herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir'

'Trump'ın Golan Tepeleri kararını kabul etmemiz mümkün değil'

'Golan Tepeleri İsrail değil, Suriye toprağıdır'

Trump'ın 'Golan Tepeleri' kararına dünyadan tepki yağdı

Trump'ın 'Golan Tepeleri' kararına dünyadan tepki yağdı
'ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı'

'ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı'
Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyan kararı imzaladı

Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyan kararı imzaladı