Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İşgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve İsrail'in Gazze'yi bombalaması, çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. İşgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur ve gayriinsanidir." ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, şunları kaydetti:
"ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur ve gayriinsanidir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.