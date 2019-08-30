Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde iki deprem
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde iki yer sarsıntısı kaydedildi.
Ankara
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.38'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,11 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Ege'de bir deprem daha
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.21'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,19 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.