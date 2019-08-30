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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde iki deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde iki yer sarsıntısı kaydedildi.

Mehmet Tosun   | 30.08.2019
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde iki deprem

Ankara

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.38'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,11 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Ege'de bir deprem daha

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.21'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,19 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

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