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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde, rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Mehtap Yılmaz   | 13.12.2019
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ankara

Ege Denizi'nde, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgarın, pazar gününün ilk saatlerinden başlayarak etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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