Ege Denizi için fırtına uyarısı
Ege Denizi'nde, rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ankara
Ege Denizi'nde, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgarın, pazar gününün ilk saatlerinden başlayarak etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.