Atina Üniversitesi'nde görevli Epidemiyoloji Profesörü Dimitris Paraskevi, Batı Nil virüsü vakalarının en çok görüldüğü mevsimin ağustos sonunda görüldüğünü belirtti.

Yunan uzman, Batı Nil virüsü vakalarının en çok ağustos sonunda görüldüğünü söyledi Atina Üniversitesi'nde görevli Epidemiyoloji Profesörü Dimitris Paraskevi, Batı Nil virüsü vakalarının en çok görüldüğü mevsimin ağustos sonunda görüldüğünü belirtti.

Epidemiyoloji Profesörü Paraskevi, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda Batı Nil virüsünün ülkedeki seyrini değerlendirdi.

Paraskevi, çoğu kişinin hastalığı hafif semptomlarla geçirmesi nedeniyle virüsün bulaştığı insan sayısının resmi kayıtlara geçen vakaların çok üzerinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Baş ağrısı, ateş, yorgunluk gibi hafif semptomların endişe verici olmadığını belirterek, merkezi sinir sistemindeki semptomlarla şiddetli baş ağrısı, bilinç kaybı gibi belirtilere ise dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Paraskevi, en çok Batı Nil virüsü vakasının ağustos sonunda görüldüğüne dikkat çekerek, eylülde de vakaların görülmeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.